مراقبون دوليون يؤكدون عدم رصد انتهاكات فى الانتخابات الروسية بشبه جزيرة القرم

مراقبون دوليون يؤكدون عدم رصد انتهاكات فى الانتخابات الروسية بشبه جزيرة القرمالأحد، 18 مارس 2018 06:17 م
الانتخابات الروسية
موسكو (أ ش أ)
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أكد مراقبون دوليون عدم وقوع أية انتهاكات فى مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة الروسية فى شبه جزيرة القرم.
وقال أحد المراقبين السويدين، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد مررنا على 3 لجان انتخابية، ولم نر أية انتهاكات فى أى مكان، كل شىء يُجرى بشكل صحيح ومهنى".
ووفقا للجنة الانتخابات المحلية الروسية، فإن 43 مراقبا دوليا، ينتمون لـ 20 دولة؛ بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وإيطاليا، يشرفون على سير الانتخابات فى شبه جزيرة القرم.
ويشار إلى أن انتخابات الرئاسة الروسية تُجرى فى شبه جزيرة القرم لأول مرة، بإجمالى ألف ومائتين وستة مراكز للاقتراع، فيما أدلى 81ر33% ممن يحق لهم التصويت من سكانها حتى الآن بأصواتهم.
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