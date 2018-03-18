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مدير التأمين الصحى بالمنوفية يناقش مؤشرات الأداء وخطط العلاج بمستشفى الهلال

الأحد، 18 مارس 2018 11:48 ص
مدير التأمين الصحى بالمنوفية يناقش مؤشرات الأداء وخطط العلاج بمستشفى الهلال مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية يناقش مؤشرات الأداء





المنوفية _ محمد فتحى
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عقد الدكتور خالد موافى مدير عام التأمين الصحى بالمنوفية اجتماعا مع المجلس التنفيذى لمستشفى الهلال بشبين الكوم وتمت مناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى وخطة الشئون العلاجية بالمستشفى خلال الفترة القادمة وكذلك مناقشة الإنجازات الخاصة بالشئون المالية والإدارية بالمستشفى.

وكرمت إدارة المستشفى الدكتورخالد موافى مدير عام الفرع تقديرا لجهده المستمر للارتقاء بمستوى الفنى والإدارى للمستشفى وتم تكريم بعض العاملين بالمستشفى خلال الحفل تقديرا لجهودهم.


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