مدير أمن الجيزة يطلب من المتقدمين على 2018 تأشيرة حج قرعة الدعاء لمصر







كتب بهجت أبو ضيف

بدأت منذ قليل مديرية أمن الجيزة حفل إعلان نتيجة قرعة الحج بنادى الزراعيين بالدقى بحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بمشاركة قيادات من وزارة الأوقاف.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن، وجارى الإعلان عن أسماء الفائزين، حيث بلغ إجمال حصص التأشيرات بالمديرية 2018 تأشيرة، منها 203 تأشيرات لكبار السن.