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الأحد، 18 مارس 2018 01:56 م
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مدير أمن الجيزة يطلب من المتقدمين على 2018 تأشيرة حج قرعة الدعاء لمصر

الأحد، 18 مارس 2018 01:39 م
مدير أمن الجيزة يطلب من المتقدمين على 2018 تأشيرة حج قرعة الدعاء لمصر قرعة الحج - ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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بدأت منذ قليل مديرية أمن الجيزة حفل إعلان نتيجة قرعة الحج بنادى الزراعيين بالدقى بحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بمشاركة قيادات من وزارة الأوقاف.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن، وجارى الإعلان عن أسماء الفائزين، حيث بلغ إجمال حصص التأشيرات بالمديرية 2018 تأشيرة، منها 203 تأشيرات لكبار السن.

 

وقال اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة خلال كلمته أثناء حفل إعلان نتيجة قرعة الحج أن وزارة الداخلية والعاملين بها ينقلون تحيتهم لكافة المتقدمين لقرعة الحج. 

كما طالب الفائزين بالدعاء لمصر خلال الحج، وحفظ الوطن والشعب المصري، مؤكدا أن البعثة الخاصة بوزارة الداخلية المرافقة للحجاج لن تدخر جهد فى تقديم الخدمات الكاملة، وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين، وأنهى كلمته متمنيا الفوز لكافة المتقدمين لقرعة الحج.

 

 


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