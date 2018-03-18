مديرة صندوق النقد الدولى: "ليس هناك فائزون" فى الحرب التجارية







بوينوس ايرس (أ ف ب)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، فى مقابلة نشرت الاحد الولايات المتحدة من وضع العراقيل التجارية، مؤكدة ان الحرب التجارية "ليس فيها فائزون".

وصرحت فى المقابلة مع صحيفة "لا ناسيون" الارجنتينية اليومية ردا على سؤال حول قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على الفولاذ والالمنيوم المستورد أن "الحرب التجارية ليس فيها فائزون".

وقالت ان الدول الفقيرة والشعوب الفقيرة فى الدول الغنية استفادت من زيادة التجارة العالمية خلال العقد الماضي، إلا أنها اقرت بأن بعض المناطق والصناعات عانت جراء ذلك.

واضافت ان "تأثيرات الابتكار والتجارة يجب أن تستغل لاصلاح الضرر، ولكن محاولة خفض التجارة او وضع عراقيل اضافية لن تسفر عن اى فائزين".

وتزور لاجارد بوينس ايريس للمشاركة فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول مجموعة العشرين الاثنين والثلاثاء.

واكدت ان الاقتصاد العالمى فى وضع جيد، مع توقعات بالنمو بنسبة 3,9% هذا العام، وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين، الا انها تداركت ان "ذلك لا يعنى ان ليس هناك غيوم فى الافق يجب ان ننتبه لها".

واحيا قرار ترامب المفاجئ فى وقت سابق من الشهر لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الالمونيوم، المخاوف من حرب تجارية.