محمد منير يشكر الحيش المصرى والشرطة فى ختام الاقصر عاصمة الثقافة العربية







كتب جمال عبد الناصر -أحمد مرعى -بسنت جميل

قال الفنان محمد منير، في ختام فعاليات الاقصر عاصمة الثقافة العربية، إنه لا يخفى على الجميع أننا نشهد معركة عظيمة لولاها لما اجتمعنا اليوم هنا، وهى معركة هدفها حماية الوطن العربى من الإرهاب الغاشم، وجاء ذلك فى ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

وهنا محمد منير، اختيار مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية لغاية 2018، متمنيا لها التوفيق.

وطالب محمد منير، من شباب الأقصر أنه محتاج أيديكم مش تليفوناتكم، وطالبهم بالنزول من على كاميرات الإضاءة.