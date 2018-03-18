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قال: مرحبا بكم فى طيبة أجمل مدينة فى العالم 

محمد منير يبدأ حفل الأقصر عاصمة الثقافة بأغنية "ياعروسة النيل ياحته من السما"

الأحد، 18 مارس 2018 10:15 م
محمد منير يبدأ حفل الأقصر عاصمة الثقافة بأغنية "ياعروسة النيل ياحته من السما"





الأقصر جمال عبد الناصر - أحمد مرعى
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إنطلقت حفلة الفنان الكبير محمد منير من ساحة معابد الكرنك بأغنية ياعروسة النيل ياحته من السما، وانتي بلاد طيبة. 

وتفاعل الآلاف من شباب محافظة الاقصر ومحافظات جنوب الصعيد مع أغنية المطرب الكبير ابن الصعيد. 

وقال الفنان محمد منير: "اسمحولى احييكم من طيبة ومعالي وزيرة الثقافة ووزير الثقافة المغربى، والسفراء وكل ضيوف الأقصر من طيبة احد اهم مدن العالم، نرحب بكم فى حفل نقل شعلة الثقافة العربية من الأقصر مدينة وجدة المغربية". 

وتوافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، على ساحة معابد الكرنك شمالي مدينة الأقصر، وذلك لحضور فعاليات الحفل الختامي "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" وتسليم الشعلة لمدينة وجدة المغربية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحمد بدر محافظ الأقصر، ووزير الثقاف المغربي،والذى يحييه المطرب الكبير الكينج محمد منير.

وكانت قد شملت الفعاليات ظهر اليوم الأحد، تنظيم عروض لفرق الإسكندرية والأقصر للفنون الشعبية، والأسماعيلية وقنا وسوهاج، والأقصر للآلات الشعبية وأسوان والوادي الجديد بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصر، ومعدية الأهالي وميدان التجارة وموقف الاقاليم، ثم تقام فى الرابعة عصراً مسيرات بعربات الحنطور في مشهد من ذاكرة السينما المصرية يتمثل فى إستعراض "الأقصر بلدنا بلد سواح" لتجوب كورنيش النيل من أمام مبنى المحافظة إلى نادي التجديف، كما تم تنظيم كرنفال للمراكب الشراعية مزينة بأعلام الدول العربية حاملة الضيوف بملابسهم التقليدية من نادي التجديف إلى ساحة معبد الكرنك. 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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