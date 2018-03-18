محمد كامل: رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع بريزنتيشن شراكة مع مصر للطيران لرعاية المنتخب







أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية أن اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران)، سيتم توقيعها غدًا بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة وعددًا من الوزراء، لرعاية المنتخب الوطني كناقل رسمى للفريق خلال الفترة المقبلة.

أضاف محمد كامل فى تصريحات خاصة: "الاحتفالية ستقتصر على المسئولين البارزين وستشهد تواجد قيادات اتحاد الكرة ووزارة الرياضة وعدد من أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول.

وتابع، تسعى الشركة من خلال الشراكة الجديدة مع شركة مصر للطيران إلى توفير طائرة خاصة لتنقلات الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها رحلة الفريق الأول الى مدينة زيورخ السويسرية بعد غدًا الثلاثاء، بالإضافة إلى سفر الفريق فى مايو المقبل إلى الكويت، ومن بعدها إلى إيطاليا وبلجيكا مطلع شهر يونيو، قبل التوجه فى نهاية المطاف إلى روسيا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم.

ويخوض المنتخب الوطني الأول معسكرا بدءًا من ظهر الغد الأثنين بالقاهرة قبل خوضه تدريبه الوحيد باستاد القاهرة فى السابعة مساءًا، بعدها يتوجه بعد غدًا الثلاثاء فى العاشرة صباحًا، الى مدينة زيورخ السويسرية استعدادًا لمواجهة البرتغال واليونان وديًا يومي 23 و27 مارس الجارى قبل العودة الى القاهرة فى اليوم الأخير من الأجندة الدولية للشهر الجارى.

ويستعد المنتخب الوطنى، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام بروسيا الصيف القادم، حيث أوقعت القرعة التي أقيمت بالعاصمة موسكو المنتخب ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم البلد المنظم بالإضافة الى أوروجواي بطل العالم نسختين سابقتين، والسعودية ممثل الكرة الأسيوية ، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمباراة أوروجواى يوم 15 يونيو المقبل في ثاني مباريات وأيام البطولة.