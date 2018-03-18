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محمد أبو العينين: آن الأوان لتوطين صناعات النقل البحرى بمصر

الأحد، 18 مارس 2018 10:39 ص
محمد أبو العينين: آن الأوان لتوطين صناعات النقل البحرى بمصر محمد أبو العينين رجل الأعمال





كتب رضا حبيشى
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أكد محمد أبو العينين، رجل الأعمال، أنه آن الأوان لتوطين صناعات النقل البحرى فى مصر واستغلال موقعها الاستراتيجى، معبرا عن أمله فى أن تتحدث مصر للعالم بلغة الأرقام.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات السابع (مارلوج 7)، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن النقل البحرى أحد أهم عناصر التنمية خصوصا أن 80% من تجارة العالم تتم عن طريق النقل البحرى، مطالبا بتوزيع الأدوار والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه التنمية.

وقال أبو العينين، إنه آن الأوان لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين مصر ودول الجوار ودول العالم لنقل تجارة ومنتجات مصر إلى دول الجوار خصوصا الدول الإفريقية.

وأعلن أبو العينين تقديم 100 منحه دراسية فى النقل البحرى واللوجستيات بالأكاديمية العربية لأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية.


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محمد أبو العينين

النقل البحرى

الاكاديمية العربية




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