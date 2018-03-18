محكمة فى بنجلادش تحكم بالإعدام على 7 متشددين لقتلهم عاملا فى معبد







داكا (رويترز)

قال مسئولون قضائيون إن محكمة فى بنجلاديش أصدرت حكما بالإعدام على 7 متشددين اليوم الأحد، بعد إدانتهم بقتل عامل فى معبد عام 2015.

وتواجه بنجلاديش، وهى دولة ذات أغلبية مسلمة يسكنها 160 مليون نسمة، تهديدا متناميا من عنف المسلحين على ما يبدو وشهدت سلسلة من الهجمات فى السنوات القليلة الماضية.

وقتل رحمات على (60 عاما)، وهو عامل فى معبد، فى نوفمبر 2015 بمنطقة رانج بور شمال البلاد، وبرأت المحكمة ساحة ستة متهمين آخرين فى القضية.

وقال المدعى العام للصحفيين إن المدانين أعضاء بجماعة المجاهدين فى بنجلاديش.

وتعتقد الشرطة أن تلك الجماعة التى بايعت تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولة عن أحدث هجوم خطير شهدته البلاد عندما اقتحم مسلحون مطعما فى الحى الدبلوماسى بداكا فى يوليو 2016 وقتلوا 22 شخصا أغلبهم أجانب.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابى وتنظيم القاعدة المسئولية عن سلسلة من عمليات القتل استهدفت ليبراليين وأفرادا من أقليات دينية ببنجلاديش فى السنوات الماضية.

لكن السلطات تستبعد باستمرار وجود التنظيمين على أراضيها وتلقى باللوم على متشددين محليين. لكن خبراء أمنيين قالوا إن نطاق هجوم المطعم وتعقيده يشيران إلى صلات بشبكة أوسع.