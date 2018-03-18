محكمة بنغالية تقضى بإعدام 7 مسلحين لقتلهم عاملا بمعبد







دكا أ ش أ

قضت محكمة بنغالية اليوم "الأحد" بإعدام 7 مسلحين بعد ثبوت إدانتهم فى قتل عامل بمعبد فى نوفمبر عام 2015.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الضحية يدعى رحمات على ، ويبلغ من العمر 60 عاما، وكان قد تعرض إلى ضرب أفضى إلى الموت فى منطقة "رانجبور" شمالى البلاد على يد مسلحين.

وقال النائب العام البنغالى إن المدانين هم أعضاء بجماعة المجاهدين فى بنجلاديش، فيما برأت المحكمة 6 متهمين آخرين فى القضية.

ورجحت الشرطة البنغالية أن جماعة المجاهدين الموالية لتنظيم داعش، مسئولة عن أغلب الهجمات المسلحة فى الفترة الأخيرة، من أبرزها قيام مسلح باقتحام مطعم فى حى دبلوماسى فى العاصمة "داكا"، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا معظمهم من الأجانب فى شهر يوليو عام 2016.

وكان تنظيمى القاعدة وداعش قد أعلنا مسئوليتهما عن عمليات قتل شخصيات ليبرالية وأفراد من الأقليات الدينية فى بنجلاديش على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن بنجلاديش، الدولة ذات الأغلبية المسلمة والتى يعيش بها نحو 160 مليون مسلم ، تعانى من عنف المسلحين المتشددين المتزايد فى السنوات الأخيرة.