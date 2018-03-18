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محكمة القضاء الإدارى تستكمل اليوم بحث مصير "أوبر وكريم"

الأحد، 18 مارس 2018 08:00 ص
محكمة القضاء الإدارى تستكمل اليوم بحث مصير "أوبر وكريم" سيارات - أرشيفية





كتب أحمد عبد الهادى
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تواصل الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم نظر الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولى عبد المنعم، وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركتى (أوبر وكريم)، ووقف الخدمات التى تسهل عملهما بمصر.

اختصمت الدعوى رقم 33744  لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل، ووزير المالية ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الادارية العامه للمرور، والهيئة العامه للاستثمار، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .

 


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وقف اوبر وكريم

اوبر وكريم

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