محافظ سوهاج يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل العملية الانتخابية







سوهاج محمود مقبول

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، من تجهيز 70 لجنة انتخابية بقرى ومدينة المراغة، صرح بذلك الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج.

وأضاف المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع كفاءة المقرات الانتخابية وتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية فى حالة عقد اجتماعات دائمة بديوان الوحدة لمتابعة حالة لجان الانتخابات الرئاسية والاستعدادات النهائية لتلك اللجان، حيث تم رفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون وأماكن مبيت قوات التأمين.