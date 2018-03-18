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محافظ سوهاج: تجهيز 78 لجنة انتخابية بمدينة طما فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 18 مارس 2018 06:05 م
محافظ سوهاج: تجهيز 78 لجنة انتخابية بمدينة طما فى الانتخابات الرئاسية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية خلال أيام 26، 27، 28 مارس الجارى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بتجهيز 78 لجنة انتخابية بقرى ومدينة طما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أن الأجهزة التنفيذية فى حالة عقد اجتماعات دائمة بطما لمتابعة حالة لجان الانتخابات الرئاسية والاستعدادات النهائية لتلك اللجان، حيث تم رفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ وتوفير خط تليفون، وأماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وشدد المحافظ، على الانتهاء من الاستعدادات ورفع كفاءة الأماكن التى سيتم إقامة مقرات انتخابية بها، لتتم العملية الانتخابية فى يسر وراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وعلى المترددين من المواطنين على تلك اللجان، للإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات، وكذلك التيسير على المواطنين وكبار السن، وتجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد رؤساء القرى ومعاونيهم ومديرى الإدارات لتسهيل عمل اللجان.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بحملة مكبرة لإزالة المبانى المخالفة بنطاق الحى، وأسفرت عن تنفيذ 18 قرار إزالة لمبانى مخالفة وإخلاء إدارى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى للتعديات وإزالة مخالفات البناء.

ومن جانبه، أوضح صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحى قام بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 14 قرار إزالة لمبانى غير مرخصة، وعدد 4 قرارات إخلاء إدارى ناحية دائرة قسم ثان سوهاج، وجارى المتابعة اليومية للمخالفات.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة، وإزالة جميع المبانى المخالفة للتراخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وفى ذات السياق، قال محافظ سوهاج، أنه تمت إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الرى، فى حملة مكبرة بناحية مركز دار السلام، مشددا على جميع الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات والإزالة الفورية لجميع التعديات وتنفيذ خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وحماية أراضى الدولة.

ومن جانبه، قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بناحية مجلس قروى الخيام، وقد أسفرت عن ازالة 10 حالات تعد على أراض زراعية، و5 حالات أملاك رى بواقع 12 قيراط تقريبا، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات.


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