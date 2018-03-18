محافظ سوهاج: التواصل مع الخبرات الدولية يؤكد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين







سوهاج - عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أهمية التواصل مع الخبرات الدولية، والتى تعد فرصة لمواجهة تحديات العمل التنموى والمؤسسى فى المحافظات، والاستفادة مع أفضل التجارب الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية برعاية اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين وسفراء الدول الأجنبية والعربية.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن المؤتمر استعرض مفهوم التواصل مع الخبرات الدولية، وأن الدولة تدعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومشاركة الشباب والمرأة، كما ناقش المؤتمر تحديات ودوافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال اللامركزية وعرض رؤية شاملة لأهداف وأدوات تعزيز التنمية المحلية.

كما أكد عبد المنعم أهمية تبادل المعرفة والخبرات حول النجاحات والدروس المستفادة بشأن اللامركزية، ونقل التجارب الناجحة المتعلقة بالإصلاح الإدارى وتحديات التنمية الاقتصادية الأوروبية، وكذلك مناقشة تحديات ودوافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية من خلال اللامركزية.