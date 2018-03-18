محافظ سوهاج : البدء فى تنفيذ أعمال الرصف بطريق البر الغربي بمركز ساقلته







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف بطريق البر الشرقي بمصرف أخميم بطول 1250 متر بساقلته ، وذلك في إطار خطة المحافظة لأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة .

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أنه جارى أعمال المتابعة لأعمال البدء فى رصف طريق البر الشرقي بمصرف اخميم الرئيسى بطول 1250متر بداية من كوبري نجع عطية حتى مستشفى الجلاوية ويخدم هذا الطريق أهالى قرية الجلاوية من الناحية الشرقية وذلك لإنشاء طريق مقابل لطريق مصرف أخميم الغربى .

وشدد المحافظ علي الوحدات المحلية المختلفة بضرورة متابعة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة .

وفى سياق متصل أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توقيع الكشفي الطبي علي 2047 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان في قافلة طبية بناحية العسيرات بأولاد حمزة بالمنشاة ، وذلك بالتعاون مع احدي المؤسسات الأهلية ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية بالمنشاة ، و1ذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم اعلي مستوي من الخدمات الصحية للمواطنين بالتعاون مع الصحة ومؤسسات المجتمع المدني .

ومن جانبه قال صلاح عبد الباسط الميري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة فى بيان للمحافظة ، أنه تم استقبال القافلة الطبية التابعة لمؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية ومؤسسة الصحبة بمجلس قروي أولاد حمزة بالتعاون مع الشئون الاجتماعية والصحة وعالجت القافلة 216 حالة عيون ، و 282 انف وأذن ، و189 باطنة ، و 140 عظام ، و 184 جلدية ، و 480 أطفال ، و 88 نساء ، 96 مسالك بولية ، 132 تحاليل طبية ، و 140 عمليات تحويل عيون .

وأكد عبد المنعم أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتقديم الدعم اللازم وتلبية متطلبات القوافل الطبية للمساعدة في نجاحها وتقديم خدمة متميزة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم افضل مستوي من الخدمات الصحية للمواطنين تحقيقا للتنمية الشاملة .