محافظ سوهاج : إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الرزاعية بطهطا







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملة مكبرة لإزالة 11 حالات تعدي واقعة على الاراضى الزراعية ، وذلك تأتي في إطار جهود المحافظة والدولة في القضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها.

كما تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف بطريق البر الشرقي بمصرف اخميم بطول 1250 متر بساقلتة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة .