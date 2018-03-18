محافظ دمياط يشارك فى المؤتمر الدولى الأول لتعزيز التنمية فى مصر







دمياط- معتز الشربينى

عقدت اليوم أولى جلسات المؤتمر الدولى الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وأشار البيان صادر من محافظة دمياط، صرح اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى فى هذه المرحلة إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملى إضافة إلى وضع نظام متكامل لتحقيق المشاركة المجتمعية وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملى.

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال كلمته بالجلسة اليوم أن الدستور حدد فصلا كاملا يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، حيث ظهر ذلك من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات والذى تم الانتهاء منه بالفعل وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى إلى تحقيق التنمية وأحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل ونريد أن نشاركه فى هذا الأمر .

كما أكد ميشيل سابان وزير المالية الفرنسى خلال الجلسة على أن هناك نموذجين لتطبيق اللامركزية منها النموذج الذى تطبقه ألمانيا والذى أنشأ بتنوع فيدرالى منذ البداية مضيفاً أن فرنسا مشابهة لمصر لأنها كانت دولة مركزية وقائمة على الحكم المركزى ولذلك كان لها نموذجا ورؤية فى تنفيذ اللامركزية، وأشار سابان إلى أن أهم أمر فى تطبيق اللامركزية وجود إرادة لتمكين كل المسئولين على المستوى المحلى وأن يكون هناك وضوحا لدى القيادة السياسية لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة كبيرة للتحول إلى اللامركزية.