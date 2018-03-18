محافظ بني سويف : فحص 10 ألاف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، على إجراء المسح الطبي الشامل ل 10 آلاف مواطنا للكشف عن مرض فيروس سي بمدينتي ببا وسمسطا ضمن برنامج وزارة الصحة، الذي يستهدف المسح الشامل على مستوى المحافظات ، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي نهائياً عام 2020.

وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم، إلى أنه تم الإنتهاء بالفعل في "وقت سابق " من الكشف على 450 ألف مواطن، فى القرى ضمن هذا البرنامج الذي تنفذه الوزارة ، حتى يتم الإنتهاء من المسح الشامل لكل المواطنين بكل المحافظة ، وإعلان بني سويف بدون فيروس سي في القريب العاجل ، منوها أن الحملات تلقى اقبالا جيدا ، نظرا للجهود التوعوية التي تقوم بها مديرية الصحة بالتعاون مع الوحدات المحلية بجانب المجتمع المدني

وأضاف المحافظ أن هذه الخطوات تعد استكمالاً لتجربة مصر الرائدة التي تبناها ورعاها الرئيس السيسي في علاج مرضى فيروس سي ، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة في هذا المجال بعدما كانت في مقدمة الدول التي تعاني من توطن هذا المرض ، لافتاً إلى أن بني سويف من المحافظات الأولى التي نجحت في توفير العلاج لـ 10آلاف مريض والإنتهاء من قوائم الإنتظار ، وتم علاج 85 ألف حالة من نتائج الكشف المبكر.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن حملات المسح الشامل بالمدينتين تسير بكل يسر وسلاسة ، حيث كلف محافظ بني سويف كافة الجهات المعنية بسرعة عمل التسهيلات اللازمة تحت شعار ( بني سويف .. قريباً .. خالية من فيروسي سي ) ، موضحاً أن المسح الشامل يتم ضمن برنامج تنفذه الوزارة في إطار توجيهات ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرض فيروس سي.