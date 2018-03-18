video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف : فحص 10 ألاف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى

الأحد، 18 مارس 2018 04:45 م
محافظ بني سويف : فحص 10 ألاف مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف





بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، على إجراء المسح الطبي الشامل ل 10 آلاف مواطنا  للكشف عن مرض فيروس سي بمدينتي ببا وسمسطا ضمن برنامج وزارة الصحة، الذي يستهدف المسح الشامل على مستوى المحافظات   ، في إطار تنفيذ  مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي نهائياً عام 2020.
 
وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم،  إلى أنه تم  الإنتهاء بالفعل في "وقت سابق "  من الكشف على 450 ألف مواطن، فى القرى ضمن هذا البرنامج الذي تنفذه الوزارة ، حتى يتم الإنتهاء من المسح الشامل لكل المواطنين بكل المحافظة ، وإعلان بني سويف بدون فيروس سي في القريب العاجل ، منوها أن الحملات تلقى اقبالا جيدا ، نظرا للجهود التوعوية التي تقوم بها مديرية الصحة بالتعاون مع الوحدات المحلية بجانب المجتمع المدني   
 
وأضاف  المحافظ  أن هذه الخطوات تعد استكمالاً لتجربة مصر الرائدة التي تبناها ورعاها الرئيس السيسي في علاج مرضى فيروس سي ، حيث أصبحت مصر من الدول الرائدة في هذا المجال بعدما كانت في مقدمة الدول التي تعاني من توطن هذا المرض ، لافتاً إلى أن بني سويف من المحافظات الأولى التي نجحت في توفير العلاج لـ 10آلاف مريض والإنتهاء من  قوائم الإنتظار ، وتم علاج 85 ألف حالة من نتائج الكشف المبكر.
 
وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن حملات المسح الشامل بالمدينتين تسير بكل يسر وسلاسة ، حيث كلف محافظ بني سويف كافة الجهات المعنية بسرعة عمل التسهيلات اللازمة تحت شعار ( بني سويف .. قريباً .. خالية من فيروسي سي ) ، موضحاً أن المسح الشامل يتم ضمن برنامج تنفذه الوزارة في إطار توجيهات ومبادرة الرئيس السيسي للقضاء على مرض فيروس سي.
 
 
 وتابع  وكيل وزارة الصحة قائلا ..أنه بدأت الحملات بالفعل بمدن المحافظة في 14 فبراير الماضي  ، ومازالت تواصل جهودها  ، حيث تم إجراء الفحص "حتى السبت 17مارس2018 م "  لـ  9962 مواطنا من مدينتي ببا وسمسطا ، حيث تم فحص 9794 حالة عن طريق الأجسام المضادة" الأليزا " منها 3454 ايجابي ، وفحص 3361 حالة بالحمض النووي  منها 1018 حالة إيجابية ، فيما تم صرف العلاج لـ 273 حالة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج للعام الحالى

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القضاء على فيروس سى




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة