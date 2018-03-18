محافظ الوادى الجديد: حصيلة إنتاج مصنع ملابس المحافظة فى 8 أشهر 17 ألف قطعة

الوادى- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن أن مصنع ملابس المحافظة (وحدة تصنيع الملابس الجاهزة) بعد إعادة تأهيله، أنتج 17 ألف قطعة ملابس، ما بين تشيرت وبنطلون جينز عالى الجودة، وذلك خلال الفترة من أغسطس حتى مارس.

وأشار الزملوط، إلى أن هذا الإنتاج تم بعد فترة توقف وتعثر تعرض لها المصنع، مؤكدًا على المصنع يعمل حاليا بطاقة إنتاجية 1000 قطعة ملابس فى اليوم وطبقا لمتطلبات السوق كما يشتمل المصنع على عدد 35 ماكينة خياطه يعمل عليها عدد 57 عاملًا بصفه تبادليه خلال ورديات متواصلة.

الجدير بالذكر أنه من خلال المصنع وبناء على توجيهات المحافظ تم تصنيع الزى المدرسى لطلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية وجارى إنشاء عدد من وحدات تصنيع الملابس بمناطق، باريس – بلاط – الداخلة – القصر – الفرافرة وذلك تحت إشراف القائمون على مصنع ملابس المحافظة مما يوفر فرص عمل للشباب بمختلف مراكز المحافظة، وكذلك يوفر منتج بجوده عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق وفى متناول الجميع .

وفى سياق آخر، التقى اللواء أشرف مصطفى سكرتير عام محافظة الوادى الجديد مع نجوى كمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع موازنة وزارة المالية، والتى زارت المحافظة اليوم بهدف متابعة اليات مكينة الموازنة العامة للمحافظة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيدا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم (GFMIS) مع نهاية مارس 2018.

وقال سكرتير عام المحافظة فى بيان له، إن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق المكينة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات كما تستهدف المنظومة المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة من إيراداتها ومصروفاتها

وأكد مصطفى، على أن تحول العمليات الورقية إلى إلكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للمحافظة وإيراداتها ومصروفاتها مما يساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.