محافظ المنيا يتفقد أعمال "قافلة العيون "بمكتبة مصر العامة







المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مكتبة مصر العامة ، للكشف على أمراض العيون ، بالتعاون مع مستشفى حورس .

أوضح المحافظ ، أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات وصرف الأدوية بالمجان، وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في أمراض العيون

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيدا بدور القائمين على القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة.

من جانبها أوضحت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة أن القافلة جاءت ضمن احتفال محافظة المنيا بعيدها القومي ، مشيرة إلى أن القافلة لاقت نجاحاً كبيراً وإقبال شديد من جميع الفئات من أهالي المحافظة .