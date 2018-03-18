محافظ الفيوم يناقش مشاكل الوحدات الاجتماعية وآليات حلها







الفيوم – رباب الجالي

ترأس الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم الاجتماع الدوري لمجلس شباب المحافظة ، بحضور إيمان زكي وكيل وزارة التضامن ورؤساء الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل لجان المساءلة الاجتماعية بجميع الوحدات الاجتماعية في مختلف القرى والمراكز ، حيث أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن ، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين والعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة منهم ، وإعادة صياغتها وإرسالها إلى جميع الوحدات.

واستمع المحافظ إلى مقترحات أعضاء مجلس الشباب بشأن لجان المساءلة الاجتماعية ، مشدداً على أنه لن يسمح لأحد بالتقصير في تأدية مهام عمله ، وسيتم محاسبة المتقاعسين وفقاً للقانون.