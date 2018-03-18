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خالد صلاح
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محافظ الفيوم يناقش مشاكل الوحدات الاجتماعية وآليات حلها

الأحد، 18 مارس 2018 11:48 ص
محافظ الفيوم يناقش مشاكل الوحدات الاجتماعية وآليات حلها الدكتور جكمال سامى محافظ الفيوم





الفيوم – رباب الجالي
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ترأس الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم الاجتماع الدوري لمجلس شباب المحافظة ، بحضور إيمان زكي وكيل وزارة التضامن ورؤساء الوحدات الاجتماعية على مستوى المحافظة.
 
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل لجان المساءلة الاجتماعية بجميع الوحدات الاجتماعية في مختلف القرى والمراكز ، حيث أصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن ، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين والعمل على تيسير الإجراءات المطلوبة منهم ، وإعادة صياغتها وإرسالها إلى جميع الوحدات. 
 
 
واستمع المحافظ إلى مقترحات أعضاء مجلس الشباب بشأن لجان المساءلة الاجتماعية ، مشدداً على أنه لن يسمح لأحد بالتقصير في تأدية مهام عمله ، وسيتم محاسبة المتقاعسين وفقاً للقانون.
 
 
 
 
 

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