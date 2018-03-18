محافظ الفيوم يفتتح عدداً من المشروعات الخدمية بمركز إطسا







الفيوم – رباب الجالى

قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركز إطسا، بحضور بسام عزام رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيث قام محافظ الفيوم يرافقه الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، بافتتاح مدرسة دفنو الإعداية للبنات المقامة على مساحه عشرين قيراطاً، وتضم 11 فصلاً بتكلفة 4.2 مليون جنيه، وتفقد المحافظ معرض الأنشطة الطلابية، كما شهد حفلاً فنياً ورياضياً لطالبات المدرسة.

وافتتح محافظ الفيوم طريق تطون بحر البشوات، بعد الانتهاء من أعمال رصفه بتكلفه مليون و231 ألف جنيه، وافتتح مشروع تطوير البنية التحتية والمرافق بقرية شدموه المقام على مساحة 20 فدان، بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه، و857 ألف جنيه، تمويل من صندوق الإسكان الاجتماعى، حيث تم افتتاح 21 عمارة سكنية من إجمالى 68 عمارة يشملها المشروع، وتتكون كل عمارة من 6 طوابق، وتبلغ مساحة الوحدة 90 متر مربع.

كما افتتح المحافظ مشروع تحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية ، حيث تم تسليم المواطنين عدداً من المنازل، وتبلغ تكلفة المنزل الواحد 145 ألف جنيه، وأعرب محافظ الفيوم فى كلمته، عن سعادته بافتتاح المشروعات الجديدة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات الخدمية الأخرى قريباً بمركز إطسا، مناشداً المواطنين بضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق التصويت للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لإبراز صورة مصر الحضارية أمام العالم.



محافظ الفيوم والوفد المرافق له أثناء افتتاحة عدد من المشروعات



محافظ الفيوم أثناء تسليم منازل الأولى بالرعاية "سترة"



محافظ الفيوم يتفقد فصول مدرسة دفنو الإعدادية بعد افتتاحها



محافظ الفيوم يستمع لشرح الوفد المرافق له بمدرسة دفنو الإعدادية



محافظ الفيوم مع إحدى الطالبات



كلمة محافظ الفيوم أثناء تسليمه منازل الأولى بالرعاية "سترة