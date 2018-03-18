محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج







الفيوم – رباب الجالي

شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وقائع القرعة العلنية للحج التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، تحت إشراف وزارة الداخلية، والتى أُقيمت بالمدينة الرياضية بدمو بحضور اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقد بلغ عدد المتقدمين للقرعة هذا العام 2467 شخصاً، فاز منهم بآداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام 422 حاجاً منهم 42 من كبار السن، و380 حاجًا من مختلف مراكز المحافظة بواقع 77 حاجًا لبندر الفيوم، و76 لمركز الفيوم، و61 لمركز سنورس، و66 لمركز أطسا، و39 لمركز طامية، و23 للشواشنة ويوسف الصديق، و38 لمركز أبشواى.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن القرعة تم إجراؤها بمنتهى الشفافية والعدالة عن طريق الكمبيوتر، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وقدم المحافظ التهنئة للحجاج الفائزين، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، كما طالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من مكروه وسوء.