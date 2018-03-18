video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج

الأحد، 18 مارس 2018 01:27 م
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم





الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، وقائع القرعة العلنية للحج التى نظمتها مديرية أمن الفيوم، تحت إشراف وزارة الداخلية، والتى أُقيمت بالمدينة الرياضية بدمو بحضور اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.
 
وقد بلغ عدد المتقدمين للقرعة هذا العام 2467 شخصاً، فاز منهم بآداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام 422 حاجاً منهم 42 من كبار السن، و380 حاجًا من مختلف مراكز المحافظة بواقع 77 حاجًا لبندر الفيوم، و76 لمركز الفيوم، و61 لمركز سنورس، و66 لمركز أطسا، و39 لمركز طامية، و23 للشواشنة ويوسف الصديق، و38 لمركز أبشواى.
 
وأشار محافظ الفيوم إلى أن القرعة تم إجراؤها بمنتهى الشفافية والعدالة عن طريق الكمبيوتر، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، وقدم المحافظ التهنئة للحجاج الفائزين، مطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولمحافظة الفيوم بشكل خاص، كما طالبهم بالدعاء لمصر بأن يحفظها الله من مكروه وسوء.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول مدير أمن الجيزة لحضور حفل إعلان قرعة الحج بنادى الزراعيين

صور.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ 9182 مواطنا بحضور المحافظ

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 3 مديرين بالمتحف المصرى للمحاكمة العاجلة

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

صور.. مصر تقدم مساعدات طبية إلى الصومال تبلغ 2 طن

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

اعرفى انتى أى نوع من الأمهات ذكية ولا مفترية؟

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

هلسنكى يبحث مع الأهلى أزمة المليون دولار لضم عمرو جمال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة