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محافظ الشرقية يهنئ فريق نادي غار حراء للمكفوفين لفوزة بالدورى الممتاز لكرة الهدف

الأحد، 18 مارس 2018 04:23 م
محافظ الشرقية يهنئ فريق نادي غار حراء للمكفوفين لفوزة بالدورى الممتاز لكرة الهدف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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هنأ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية فريق نادي غار حراء الرياضي لكرة الهدف للمكفوفين لحصولة على المركز الأول والميدالية الذهبية ولقب بطل الدوري الممتاز للموسم 2017 / 2018، متمنياً لهم مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم مصر عالياً في كافة البطولات الرياضية .

وأشاد المحافظ بالرياضيين من ذوي الإحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة لإصرارهم على التغلب على إعاقتهم وممارستهم نشاطهم الرياضي وتحقيق الفوز وحصد البطولات ورفع إسم الشرقية ومصر في المحافل الدولية ..

وأكد محافظ الشرقية ، في بيان ، أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في لعبة كره الهدف للمكفوفين ترجع إلى الجهد المبذول والآداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادي غار حراء للمكفوفين .

 


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