محافظ الشرقية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الإنتخابات الرئاسية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية تشجيع المواطنين بالنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة، لإرسال رساله للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لإستكمال المشاركة، في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها ، مشيراً إلى ضرورة أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولإستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر .

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين 4 مليون و 132 ألف و 628 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركز إنتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية .

وأضاف محافظ الشرقية ، في بيان ، أن المحافظة قد إختارت شعار "بصوتك هنكمل حلمنا" لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للقوى الخارجية أن شعب مصر قادر على إنتخاب رئيسة لإستكمال مسيرة العمل والبناء والتقدم لمصرنا الحديثة التي نحلم بها .

وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من الإعداد والتجهيز للإنتخابات الرئاسية 2018 م والمقرر إجراؤها أيام ( 26 ، 27 ، 28 مارس الجاري ) والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية ومديري المديريات الخدمية ..

من ناحية أخرى أصدر المحافظ قرار بسحب وإلغاء الترخيص لمركز جمعية العين الجارية للغسيل الكلوي والكائن بشارع ترعة المنيا، ومركز فرحان للغسيل الكلوي والكائن بشارع بورسعيد وهما بمركز فاقوس ، وذلك لمخالفتهما أحكام القانون رقم 1981/51م والمعدل بالقانون رقم 2004/153 ، بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية .

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل والتأكد من إستيفاء كافة الإشتراطات القانونية والصحية للمنشأت الصحية بنطاق دائرة المحافظة ، و حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتطبيقاً ﻷحكام القانون.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ، لإستصدار قرار بالموافقة علي إلغاء الترخيص رقم 2002/106م لمركز فرحان وإلغاء الترخيص رقم 2012/312 لمركز جمعية العين الجارية للغسيل الكلوي ،لمخالفتهما لأحكام القانون بشأن تنظيم العمل بالمنشأت الطبية غير الحكومية