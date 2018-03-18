محافظ البحر الأحمر: قانون الإدارة المحلية يراعى زيادة موارد المحافظات الفقيرة







كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيراعى زيادة الموارد للمحافظات الفقيرة، والعمل على تمويل المشاريع ذاتيا.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر اليوم نيابة عن اللواء أبو بكر، وزير التنمية المحلية، أن كل محافظة تعامل طبقا لامكانياتها ومواردها مشيرا إلى أنه لو وجد فائض لدى محافظة سيتم ضخه فى المحافظات التى تحتاج اليه.

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لدعم اللامركزية.