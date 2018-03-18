محافظة الإسكندرية تنظم مؤتمرا حول تنشيط السياحة.. الاثنين

عقدت محافظة الإسكندرية، لقاء تنظيميا استعدادا لتنظيم مؤتمر تحت عنوان السياحة المشكلة والحل، لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال المؤتمر المقرر إقامته 19 من الشهر الحالى بالمنتزه.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال المؤتمر وتحديد الهدف من إقامة المؤتمر وهو تسويق الإسكندرية سياحيا ووضعها بالمكانة المناسبة لها نظرا لما تملكه من مقومات تسمح لها بأن تكون فى مصاف المدن السياحية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أهم معوقات صناعة السياحة حاليا وكيفية التغلب عليها وجذب مزيد من الاستثمارات وأيضا سيشارك عدد من الوزراء فى المؤتمر وعدد كبير من المستثمرين والمتخصصين فى مجال السياحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء أحمد حجازى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، ومحمد حسين رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وأسامة الخولى وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، واللواء أحمد المخزنجى رئيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، والمهندس أيمن بدوى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالاسكندرية، وعلى المنسترلى رئيس غرفة السياحة، الأستاذ محمد العنتبلى غرفة ملاحة الاسكندرية. و علاء الدين خضر مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.