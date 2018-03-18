محافظة الإسكندرية تتابع توصيل المرافق المختلفة لـ"بشاير الخير 2"







الإسكندرية - جاكلين منير

تتابع محافظة الإسكندرية قيام شركة الغاز الطبيعى ناتاجاس بأعمال الحفر ووضع مواسير الغاز الطبيعى بمشروع "بشاير الخير ٢"، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على العشوائيات ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وأحقية الأجيال القادمة فى بيئة صحية ونظيفة، ومستوى تعليمى وثقافى أفضل.

على الصعيد نفسه، وجه المحافظ المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالمشاركة فى مبادرة "ساهم بمرافق شقة" التى أطلقها المحافظ للمشاركة فى توصيل مرافق الوحدات السكانية بمشروعات "بشاير الخير ٢ و٣"، مؤكدا الدور الأساسى والمحورى لرجال الأعمال والمجتمع المدنى الذين يساهمون فى المشاريع القومية لمصر وفى تنمية المجتمع المصرى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، والذين أثروا فى الحياة الاقتصادية والتنموية بالعديد من المشروعات الناجحة، والتى أعظمها على الإطلاق مشروعات بشائر الخير.

من جهة أخرى، واستمرارا لرفع كفاءة الإضاءة العامة للشوارع على مستوى أحياء محافظة الإسكندرية، تابعت أجهزة حى غرب التنفيذية قيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة الأعمدة بشارع قنال المحمودية، كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق من خلال إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة العامة بأعمال تغيير عدد 28 كشاف إضاءة من كشافات صوديوم إلى كشافات ليد الموفرة للكهرباء، وذلك بطريق 14 مايو من جرين بلازا حتى ديوان عام المحافظة بالطريق الزراعى السريع، وذلك فى إطار الاهتمام بتحسين مستوى وجودة خدمات المرافق المختلفة المقدمة للمواطن السكندرى.