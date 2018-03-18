مجلس الشورى البحرينى يقر اتفاقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية







المنامة أ ش أ

أقر مجلس الشورى البحريني، فى جلسته، اليوم الأحد، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن إقرار الاتفاق جاء فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بالمجلس، والذى أكدت فيه أن الاتفاق جاء استكمالًا لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993، والتى صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.