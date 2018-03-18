مباحث البحيرة تكشف غموض العثور على جثة عامل موثوق اليدين والقدمين







البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد انور هندى مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، من كشف غموض العثور على جثة عامل موثوق اليدين والقدمين بترعة الرياح البحيرى امام قرية مغنين التابعة لمركز كوم حمادة .

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كوم حماده بشأن العثور على جثة "حسام ر خ 21 سنة" ، عامل بمقهى ومقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، طافيه بمياه ترعة الرياح البحيرى أمام قرية مغنين بدائرة المركز يرتدى كامل ملابسه موثوق اليدين ومكمم الفم بلاصق شفاف اللون وملفوف حول خصره وذراعيه جنزير حديدى مثبت بغطاء أسمنتى ووجود إصابه بجرحان غائران بالجانب الأيسر ومؤخرة الرأس وما قرره شقيقه محمد بعد تعرفه على الجثه بخروج المجنى عليه للتنزه مع أصدقائه وعدم عودته .

وأسفرت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من محمد ح ص 25 سنة عامل، أمير ع ال 31 سنة عامل، ومقيما الشهداء بالمنوفية، محمد ج ر 23 سنة عامل ومقيم شبين الكوم بالمنوفية، محمود أ أ.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهم الأول ونظراً لوجود علاقة صداقه بين المتهمين فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام من المجنى عليه، حيث تربصوا به حال عودته لمنزله وتعدى الأول والثالث عليه بالضرب بعصا واقتادوه لأحد المنازل غير مأهولة بالسكان ملك أحد أقارب المتهم الأول بناحية قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مُستخدمين دراجه بُخاريه ملك المتهم الأول واحتجازه لمدة يومين دأبوا خلال تلك الفتره على إعطائه أقراص مهدئه والتعدى عليه بالضرب وبعد أن قرروا التخلص منه واشترى المتهم الأول سلسلة حديدية وقفل من محل حدايد وبويات وألبسوه بعض الملابس الخاصه بهم لإخفاء أثار الدماء الناتجه عن تعديهم عليه.

وعقب ذلك اصطحبوه لترعة الرياح البحيرى بدائرة مركز كوم حماده محل العثور على الجثة مُستخدمين الدراجة البخارية المشار إليها وأخرى وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف ولفوه بالسلسلة المُشار إليها وثبتوها بغطاء أسمنتى بواسطة القفل وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة تم ضبط الدراجتين البخاريتين المُستخدمتين فى الواقعة بإرشاد المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة .