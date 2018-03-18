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مباحث الإسكندرية تكشف لغز مقتل شخص داخل مسكنة بالدخيلة

الأحد، 18 مارس 2018 11:54 ص
مباحث الإسكندرية تكشف لغز مقتل شخص داخل مسكنة بالدخيلة قتل





الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، فى كشف لغز مقتل "ص ع ع" داخل مسكنة بمنطقة الدخيلة مصاب بجروح قطعية بالرأس والجانب الأيسر من الرقبة.

 

توصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الحادث "م ا ع" 22 سنة قهوجى ، من أهالى مركز شرطة الفيوم - محافظة الفيوم " ، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

 

وأضاف أنه تربطه بالمجنى عليه علاقة عمل، حيث قام المجنى عليه باستقطابه من بلدته للعمل بأحد المقاهى على أن يتقاضى المجنى عليه راتبه ضماناً للحصول على الحصة المتفق عليها نظير ذلك ، وأكمل المجنى عليه أصبح مديناً له بمبلغ من المال وعند مطالبته له بالمبلغ رفض فحدثت مشادة كلامية بينهما، استل على إثرها سلاح أبيض " سكين " تصادف تواجدها بمكان الحادث وعاجله بعدة طعنات حتى فارق الحياة، واستولى منه على هاتفى محمول وحقيبة جلدية بداخلها مبلغ 1000 جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية وفر هارباً وبإرشاد المتهم تم ضبط المسروقات والأداة المستخدمة فى الواقعة. 

 

تحرر المحضر أحوال القسم إرفاق بالمحضر الأصلى و أحيل للنيابة لتولى التحقيق.

 


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