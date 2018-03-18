"ماونتن فيو" تكرم الأم المصرية فى احتفالية "شكرا ماما"







قامت شركة "ماونتن فيو" بإقامة احتفالية "شكرا ماما" لتكريم الأم المصرية، وذلك فى إطار اهتمام الشركة وحرصها على تنمية ودعم القيم المجتمعية وأهمها الاحتفال بالمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع وما تمثله كونها أهم ما ينمى الأسرة المصرية نواة المجتمع المصري.

وشهدت الاحتفالية عددا من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، وتوافدت الأمهات ممن وجهت لهن ماونتن فيو الدعوة، حيث قامت "ماونتن فيو" بتوزيع الهدايا على الحاضرين، كما تم تقديم عدد من الجلسات النقاشية والتفاعلية التى استضافت عددا من الأطباء والمتخصصين، مثل الدكتور بهاء جوردون الذى قام بالحديث عن أهمية التوعية بنظم التغذية السليمة وعادات الأكل التى من الممكن أن لا تلتفت إليها الأم فى حياتها اليومية وسط انشغالها بأعباء الأسرة وتربية الأطفال، كما استضافت الفعاليات الدكتورة مروة عبد الله أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، التى قامت بإعطاء الأمهات بعض الحيل والنصائح للحفاظ على روتين يومى بسيط للحفاظ على البشرة والوقاية من الأمراض الجلدية قدر المستطاع، مشيرة إلى أهمية التغذية السليمة، ومشددة على أهمية النصائح التى تحدث عنها الدكتور بهاء.

جدير بالذكر، أن ماونتن فيو تهتم بعملائها وتركز على جميع التفاصيل فى حياتهم من أجل خلق تجربة معيشية ومجتمعية أفضل وأكثر تكاملًا، واليوم نحتفل بالأم المصرية من خلال التوعية بأهم عوامل العناية بالصحة وعادات الحياة السليمة، وتقديم كل ما لدينا من خدمات وأنشطة مجتمعية مدفوعين بإيمان قوى بأن الأسرة المصرية هى أساس تقدم المجتمع، وعندما نهتم بالمرأة المصرية وتنميتها وراحتها نقوم بالتالى بتنمية الأسرة المصرية، وهذا يعكس استراتيجية "ماونتن فيو" الرائدة التى تهتم ليس فقط بالعقارات والمبانى بل بالفرد كمحور ارتكاز لتطوير رؤيتنا فى جميع مشروعاتها، وهو ما يجعلها تهتم بإتاحة أماكن مثل ال Executive Ballroom والأندية الاجتماعية والمساحات الخضراء التى تزيد من فرصة استضافة مختلف الفعاليات الاجتماعية والأنشطة الأسرية التى تمثل قوام المجتمع المصرى."

انطلاقًا من هذه الرؤية بأهمية المرأة كفرد أساسى فى العائلة المصرية، وتأكيدًا على أهمية رعاية الأم والاهتمام بها بشكل خاص فى عيدها، قدمت "ماونتن فيو" جلسات للعناية بالأسنان من أحد العيادات الشهيرة، التى قدمت جلسات تبييض مجانية لجميع الأمهات وتخفيضات خاصة على جلسات التبييض والعناية الكاملة لأربع فائزات فى السحب الذى أقيم خلال الفعاليات، كما حرصت مجموعة من ماركات العناية بالبشرة والمنتجات الطبيعية تقديم بعض المنتجات التجميلية والصحية التى تصمم لكل أم حسب الذوق والطلب.