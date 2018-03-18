مؤشر "إيجى إكس 30" يتخطى 17200 نقطة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

و2.1 مليار جنيه قيمة التداول..
مؤشر "إيجى إكس 30" يتخطى 17200 نقطة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوعالأحد، 18 مارس 2018 02:54 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 980.997 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 120.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59.1 مليون جنيه، 22.1 مليون جنيه، 108.4 مليون جنيه على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 2873 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2273 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 495 نقطة.
وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير 32 شركة.
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