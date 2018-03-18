لقاء مرتقب بين زعيمى صربيا وكوسوفو فى بروكسل لحل الخلافات المشتركة







بلجراد أ ش أ

أفادت شبكة "فرانس 24" السبت، بأن زعيمى دولتى صربيا وكوسوفو من المقرر أن يلتقا فى العاصمة البلجيكية (بروكسل) الأسبوع المقبل، فى محاولة لتطبيع العلاقات بينهما.

ونقلت الشبكة عن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، قوله: "إننى ساستأنف الحوار مع (الكوسوفيين) لمحاولة حل مشاكلنا، على الرغم من أننى لا أثق بهم.. ولكمن ليس أمامنا خيار".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى يحاول الدفع بالمحادثات بين البلدين اللذين حاربا بعضهما فى تسعينيات القرن الماضي، ويعتبر تطبيع العلاقات بينهما شرطاً أساسياً لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.