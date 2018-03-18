لجنة مرأة "رجال الأعمال": مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة درس فى الوطنية

كتب هانى الحوتى

أكدت الدكتورة زينب الغزالى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن أبناء مصر يدركون حجم التحديات، وعازمون على المشاركة من أجل استمرار مسيرة الإصلاح.

وقالت زينب الغزالى، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إن المرأة المصرية حاضرة وبقوة فى هذا المشهد، مشيرة إلى أن المرأة حريصة على الإدلاء بصوتها كواجب وطنى، ووجهت الدعوة إلى المصريين بالداخل إلى الخروج بكثافة للتأكيد على ذلك لأنه يعد انتصارا للدولة المصرية وتثبيتا لدعائمه الشرعية.

واستطردت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "كل الشكر لكل مصرى ومصرية بالخارج شاركوا فى الانتخابات الرئاسية بالسفارات المصرية بكثافة أظهرت حرصهم على مصلحة وطنهم".

وأكدت الغزالى، على أهمية المشاركة والاحتشاد أمام لجان الاقتراع والتصويت أيام 26 و27 و28 مارس الحالى للمشاركة فى الانتخابات للحفاظ على مستحقاتهم الدستورية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وبناء الدولة المصرية.