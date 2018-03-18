لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الإقبال على التصويت الرئاسى أكثر من 51%







كتب محسن البديوى

قالت لجنة الانتخابات الروسية، إن نسبة الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسة بلغت حتى الآن أكثر من 51%، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.