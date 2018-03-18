لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الإقبال على التصويت الرئاسى أكثر من 51%الأحد، 18 مارس 2018 04:28 م
الانتخابات الروسية
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
قالت لجنة الانتخابات الروسية، إن نسبة الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسة بلغت حتى الآن أكثر من 51%، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
إضافة تعليق
رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"
الموسم الثانى من مسلسل "peaky blinders" .. أزمات داخل عائلة "آل شيلبى".. وتومى ينجح فى لم شمل العائلة .. عصابة المراهنات تؤسس شركة "شيلبى المحدودة".. وتطيح باليهود وعصابات "سيايبنى" وتتحكم فى لندن بقوة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة