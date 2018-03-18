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"لجنة إعمار بنغازى" وعلى القطرانى يلتقون اليوم الأمين العام للجامعة العربية

الأحد، 18 مارس 2018 11:27 ص
"لجنة إعمار بنغازى" وعلى القطرانى يلتقون اليوم الأمين العام للجامعة العربية نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى





كتب - أحمد جمعة
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تلتقى اللجنة الرئيسية والتحضيرية للمؤتمر الدولى والمعرض المصاحب لإعمار مدينة بنغازى، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بعد قليل، فى مقر الجامعة العربية بالتحرير.

 

وأكدت اللجنة فى بيان صحفى أن اللقاء سيحضره نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى.

 

ومن المتوقع مناقشة آلية المشاركة وسبل دعم وإنجاح المؤتمر والمعرض الدولى لإعمار بنغازى مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.


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