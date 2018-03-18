كلب يعقر 5 أطفال فى قرية النويرة بمحافظة بنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

عقر كلب 5 أطفال بقرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب بنى سويف مساء اليوم الأحد، أثناء لهوهم فى أحد شوارع القرية.

واستقبل مستشفى أهناسيا 5 أطفال مصابين بجروح متفرقة نتيجة عقر حيوان يشبه الكلب أثناء لهوهم فى الشارع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخرج 3 أطفال بعد تحسن حالتهم.

وتم نقل الطفلين محمد محمود حسين، عامان، وتقوى حمادة حمدى، عامان، مصابان بجرح قطعي فى الوجه، إلى مستشفى التأمين الصحى لاستكمال العلاج.

من ناحية أخرى سادت حالة من الذعر داخل قرية النويرة عقب إصابة الأطفال، وانتشار شائعات عقر السلوعة لهم.