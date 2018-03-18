كلب يعقر 5 أطفال فى قرية النويرة بمحافظة بنى سويف

كلب يعقر 5 أطفال فى قرية النويرة بمحافظة بنى سويفالأحد، 18 مارس 2018 08:57 م
عضة كلب - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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عقر كلب 5 أطفال بقرية النويرة التابعة لمركز أهناسيا غرب بنى سويف مساء اليوم الأحد، أثناء لهوهم فى أحد شوارع القرية.
واستقبل مستشفى أهناسيا 5 أطفال مصابين بجروح متفرقة نتيجة عقر حيوان يشبه الكلب أثناء لهوهم فى الشارع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخرج 3 أطفال بعد تحسن حالتهم.
وتم نقل الطفلين محمد محمود حسين، عامان، وتقوى حمادة حمدى، عامان، مصابان بجرح قطعي فى الوجه، إلى مستشفى التأمين الصحى لاستكمال العلاج.
من ناحية أخرى سادت حالة من الذعر داخل قرية النويرة عقب إصابة الأطفال، وانتشار شائعات عقر السلوعة لهم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
حق علاجه وعلى اعلى مستوى طبي لازم يدفعون بتوع حقوق الحيوان.
هم بيتخرسوا ليه لما حادثه زي دي بتحصل؟؟ حاسين بخيبة أهدافهم.. اللي بيربي كلب نباحه يزعج جيرانه لازم يتحاكم والكلاب الضاله مسؤلية وزارة البيئة مع الطب البيطري ..هي البيئة تلوث كيمياىي وبس؟؟؟ الضوضاء أخطر لو تعلمون..بما فيها مكبرات الصوت اللي مبقاش حد بيسكن جمب مسجد بسببها..في للسيد وزير البيئة معايير عالمية تحدد بالديسيبل الحد الأقصى المسموح في المناطق السكنية..ولااحنا مش بشر؟؟؟؟