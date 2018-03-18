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كاهن الكنيسة الأرثوذكسة المصرية بالدوحة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الأحد، 18 مارس 2018 01:27 م
كاهن الكنيسة الأرثوذكسة المصرية بالدوحة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة القس بولس نصر كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسة المصرية بالدوحة





كتب محمود راغب
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ينتهى فى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية بالخارج، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الثالث من الاقتراع فى حضور ممثلين للمرشحين ومندوبى منظمات الهيئات المختلفة وبعض السفارات في الخارج.

 

ويتواصل تصويت المصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ139 مقرًا فى 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة، يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

 

وفى قطر بدأ أبناء الجالية المصرية بالدوحة فى التوافد للأدلاء بأصواتهم من الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، وذلك بقسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة منذ الساعة التاسعة صباحا، مرددين تحيا مصر - تحيا مصر .

 

وأدلى القس بولس نصر كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسة المصرية بالدوحة بصوته أمام اللجنة، فضلا عن أبناء الجالية المصرية بالدوحة.

 

وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى بقسم رعاية المصالح بالدوحة المستشار العمالى هشام كامل، أشار فيه إلى أن هناك إقبال من المواطنين المصريين المقيمين بقطر للإدلاء بأصواتهم.


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الكنيسة القبطية الأرثوذكسة

الدوحة

الانتخابات الرئاسية




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