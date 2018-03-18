قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس تعالج 861 مواطنا بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت جامعة قناة السويس اليوم أولى قوافل الإصحاح البيئى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتشرف عليها إدارة القوافل بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية أو البيطرية أو الإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى، وزارت القافلة قرية ابو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، وأجرت الكشف وقدمت الأدوية بالمجان لأكثر من 861 حالة.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة، على أن برنامج قوافل الإصحاح البيئى من البرامج الهامة والناجحة بقطاع شئون البيئة، نظرا للثقة الكبيرة التى تحظى بها، سواء من وزارة التعليم العالى التى طالبت أن تكون جامعة قناة السويس هى المشرف والمنسق العام للقوافل التى تقوم بها الجامعات المصرية الأخرى بالمنطقة، كما تحظى القوافل بثقة الأهالى فى الخدمة الطبية أو البيطرية أو الإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى، وأن الجامعة تقدم خدماتها من منطلق دورها الخدمى ورسالتها المجتمعية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة ضمت أساتذة من كليات الطب والطب البيطرى والزراعة، يتقدمهم وكلاء الجامعة كلا من الدكتورة عزيزة عمر، والدكتورة إيمان مغازى، والدكتورة داليا منصور، وعدد من المتخصصين فى الطب والزراعة، والطب البيطرى والتمريض، وأساتذة كلية الزراعة فى الإرشاد الزراعى، والتى استفاد منها العديد من الأهالى والمزارعين.

و من جانبه قال عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، إن قافلة اليوم زارت إلى قرية أبو خليفة بالإسماعيلية، وشهدت إقبالا من أهالى القرية، حيث ضمت القافلة 10 تخصصات فى الطب البشرى، وقام الأطباء بإجراء الكشف وتقديم الأدوية بالمجان.

وأوضح العميد سامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أن التعاون بين الجامعة والمدينة، ليس جديد فقد استقبلنا أكثر من قافلة للجامعة، وكانت الاستفادة كبيرة نظرا للخدمة الجيدة التى تقدمها الجامعة، ودعا المواطنين للاستفادة من خدمات الجامعة.