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قفص الاتهام ينتظر 4 متهمين بسرقة تاكسى ومساومة السائق بالقطامية

الأحد، 18 مارس 2018 12:00 ص
قفص الاتهام ينتظر 4 متهمين بسرقة تاكسى ومساومة السائق بالقطامية سرقه تاكسى - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 4 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة أجرة "تاكسى" من قائدها بالإكراه ومساومته على إعادتها له مقابل دفع 20 ألف جنيه لهم.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث القطامية، بلاغا من "أحمد.خ.ع" 37 سنة، سائق تاكسى، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته رقم"ج و هـ 952 "تاكسى بشارع النصر بالمعادى، حيث استوقفه 4 أشخاص، وطلبوا توصيلهم إلى منطقة المصانع، وعقب وصولهم إلى أحد المدقات هددوه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهم وأكرهوه على النزول واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

وأشار الشاكى إلى أنه فى وقت لاحق اتصل به المجنى عليه وساوموه على إعادة السيارة مقابل 20 ألف جنيه، واتفق معهم على مقابلتهم بمنطقة الزرايب، فى البساتين لتسليم المبلغ.

أعد رجال المباحث الأكمنة وألقوا القبض على المتهمين "محمد ج ع" 18 سنة، عاطل، و"محمود م ب" 21 سنة، عاطل وبحوزتهما السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "أحمد.خ.أ" 22 سنة، عاطل، و"عمرو.أ.ع" 18 سنة، عاطل.

وبإرشادهما ضبطه رجال المباحث المتهمين الآخرين وبحوزتهما السلاح الأبيض "سكين" وباستجوابهما أيدا أقوال أقوال شريكيهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، فتحرر لهم المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة فتولت التحقيق.


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