قطع المياه غداً عن منطقة الزمالك البحرية بالقاهرة الجديدة لـ 6 ساعات

قطع المياه غداً عن منطقة الزمالك البحرية بالقاهرة الجديدة لـ 6 ساعاتالأحد، 18 مارس 2018 04:08 م
مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة الزمالك البحرية، ابتداءً من الساعة 9 صباح غد الإثنين 19-3-2018 وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم، ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام هيئة مترو الأنفاق بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مم، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة مترو الزمالك.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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