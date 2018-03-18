قصر العينى يعيد افتتاح متحف نجيب محفوظ للنساء والتوليد بعد تجديدة.. الثلاثاء







كتب وليد عبد السلام

تفتتح كلية طب قصر العينى متحف نجيب باشا محفوظ لأمراض النساء والتوليد بعد تحديثه وتجديده يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع المتحف داخل قسم أمراض النساء والتوليد فى كلية قصر العينى هو أقدم وأوسع وأكبر مستودع عينات للأمراض النسائية والتوليد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وافتتح عام 1929 ويضم أكثر من 1300 عينة من حالات نادرة وغامضة.

المتحف فكرة وليدة للدكتور نجيب باشا محفوظ، طبيب أمراض النساء الملكى ومؤسس أول خدمة مخصصة فى طب النساء والتوليد فى مصر، وقد حقق إشادة عالية وطبعت نماذجه فى أطلس نشر فى 3 مجلدات فى بريطانيا عام 1947.

ويتزامن مع إعادة افتتاح المتحف بدء أعمال المؤتمر السنوى لقسم التوليد وأمراض النساء والذى يعد الأكبر من نوعه فى مصر وبالإضافة إلى ذلك، ستمنح الإدارة ميدالية سنوية باسم الدكتور نجيب باشا محفوظ إلى طبيب جدير.