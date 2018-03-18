قرعة علنية لـ916 قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة طيبة فى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة طيبة الجديدة شمالى محافظة الأقصر، إجراء القرعة العلنية اليدوية لـ916 قطعة أرض جديدة تم طرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث بدأت الفعاليات بطلب المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز المدينة، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء.

وبدأت مراسم إجراء القرعة العلنية اليدوية لقطع الأراضي، في جو سادة الحب والإخاء بين جميع الحضور والذين أشادوا بشفافية ونزاهة الاجراءات، وذلك بحضور لجنة كاملة مكونة من ممثلين عن "مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والتضامن الاجتماعى والمالية برئاسة الهيئة والمالية والإدارية والعقارية بجهاز المدينة والشئون القانونية بجهاز المدينة.

وكانت مدينة طيبة قد أعلنت عن قرعة أخرى في نوفمبر العام الماضي علي 520 قطعة أرض، حيث طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في يوليو العام الماضى، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، وشملت القطع المعروضة فى مدينة طيبة الجديدة بالأقصر 520 قطعة أرض جديدة.

ومن جانبه، صرح المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة، أن شروط الحجز شملت أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 عاما وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر منقطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

وعن نظم السداد لقطع الأراضي يتم سداد مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه وذلك بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي) أو نقداً، وفي حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 25% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، والانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، ويلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.