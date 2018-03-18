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الأحد، 18 مارس 2018 12:50 م
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قافلة بيطرية من جامعة بنها لقرية قرنفيل بالقناطر

الأحد، 18 مارس 2018 12:14 م
قافلة بيطرية من جامعة بنها لقرية قرنفيل بالقناطر القافلة الطبية خلال الكشف





القليوبية- نيفين طه
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نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة بنها قافلة بقرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية ونجحت فى الكشف على 69 حيوانا منهم 11 حالة باستخدام السونار، كما قامت القافلة بالكشف على 1120 طائرا وإجراء 4 عمليات جراحية، وتم صرف العلاج اللازم للحالات بالمجان.
 
 
وقال الدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية، إن القافلة تأتي في إطار حرص جامعة بنها برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على المساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وإرشاد المواطنين بطرق التربية الصحيحة للحيوانات والطيور.
 
 
من جانبه، قال الدكتور ياسر فؤاد وكيل الكلية لخدمة المجتمع ومنسق عام القافلة إن أعمال القافلة شارك فيها هيئة التدريس بالكلية، و52 طالبا وطالبة من الكلية، وأطباء المستشفى البيطرى، وإدارات الطب.
 
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