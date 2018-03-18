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الأحد، 18 مارس 2018 01:15 م
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فيضانات فى كرواتيا جراء ذوبان الجليد والأمطار الغزيرة

الأحد، 18 مارس 2018 12:30 م
فيضانات فى كرواتيا جراء ذوبان الجليد والأمطار الغزيرة الثلوج فى كرواتيا





رويترز
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أعلنت كرواتيا حالة الطوارئ، اليوم الأحد، فى وادى كوسينج فى وسط البلاد بعد فيضان نهر ليكا مما تسبب فى قطع الطرق أمام نحو 500 شخص وترك بعض القرى بدون كهرباء.

وقال ميهاييل كورتس المسؤول فى بلدية بيروسيتش إن منسوب المياه يرتفع بمعدل خمسة سنتيمترات فى الساعة. وذكر التلفزيون الحكومى أن نحو 20 منزلا غمرتها المياه وهناك منازل أخرى معرضة للخطر.

ومدينة كارلوفاتش وبلدات ياسينوفاتش وهرفاتسكا كوستاينيتشا هى الأكثر عرضة للخطر من فيضان الأنهار. وأدى انهيار أرضى فى المنطقة الأسبوع الماضى إلى تدمير نحو 12 منزلا. وهناك تهديدات بانهيارات أرضية جديدة قرب بلدة بترينجا.

وفى دولة الجبل الأسود المجاورة تهدد مياه الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة الحى القديم فى مدينة بودفا الساحلية فى فى حين انقطع الطريق إلى عدة قرى فى أولسينج قرب الحدود مع ألبانيا بسبب فيضان نهر بوجانا.

 


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