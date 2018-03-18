"فيسبوك" تتحقق من احتفاظ شركة استشارات لبيانات 50 مليون مستخدم







واشنطن (رويترز)

قالت شركة فيسبوك، اليوم الأحد، إنها تجرى "مراجعة داخلية وخارجية شاملة" لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

وذكرت الشركة فى بيان أنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التى ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمى فيسبوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

وفى البيان الصادر من بول جريوال نائب رئيس فيسبوك ونائب مستشارها العام إن الشركة ملتزمة "بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين".

يأتى ذلك فى الوقت الذى عبر فيه عدد من المشرعين الجمهوريين فى الولايات المتحدة عن قلقهم من انتهاك الخصوصية بعد نشر التقارير الإعلامية التى تفيد بحصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.