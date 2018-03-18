فيديو وصور.. بوتين يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الروسية

فيديو وصور.. بوتين يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الروسيةالأحد، 18 مارس 2018 10:12 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير ( أ ف ب)
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احتفل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج الفرز الأولية حصول بوتين على 73% من الأصوات.
وحل مرشح الحزب الشيوعى بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2% من الاصوات متقدما على القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (6,7 %) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 %). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024.
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
جانب من احتفال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
جانب من الاحتفال
بوتين وسط أنصاره بعد الفوز
جانب من الاحتفال بالفوز
احتفال بوتين بالفوز بالانتخابات
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عدد الردود 0
بواسطة:
بيبرس
مبروك
مبروك لهذا البطل الذي يقاوم المؤامرات الغربية بذكاء وحنكة