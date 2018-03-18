فيديو وصور.. بوتين يحتفل وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الروسية







كتب أحمد عبد الرحمن - تصوير ( أ ف ب)

احتفل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وسط أنصاره بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج الفرز الأولية حصول بوتين على 73% من الأصوات.

وحل مرشح الحزب الشيوعى بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2% من الاصوات متقدما على القومى المتشدد فلاديمير جيرينوفسكى (6,7 %) والصحفية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 %). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024.



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



جانب من احتفال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين



جانب من الاحتفال



بوتين وسط أنصاره بعد الفوز



جانب من الاحتفال بالفوز