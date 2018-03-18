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فيديو وصور.. المصريون فى قطر يتدفقون بكثافة للتصويت بانتخابات الرئاسة قبل الإغلاق

الأحد، 18 مارس 2018 05:31 م
فيديو وصور.. المصريون فى قطر يتدفقون بكثافة للتصويت بانتخابات الرئاسة قبل الإغلاق المصريون فى قطر





كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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حرصت الجالية المصرية المتواجدة فى دولة قطر قبل ساعات من انتهاء الماراثون وغلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، فى يومها الثالث والأخير، على التوافد بكثافة للإدلاء بصوتها، متحدية السلطات القطرية التى حاولت إعاقة العملية الانتخابية.

ونشرت البعثة الرسمية المصرية على "فيس بوك"، صورا لتدفق الناخبين المصريين  واحشاد المواطنين أمام مقر البعثة مصطحبين أطفالهم وملوحين بالأعلام المصرية فى مشهد مبهج.

 

البعثة المصرية فى قطر
البعثة المصرية فى قطر

 

العلم المصرى وصورة السيسى
العلم المصرى وصورة السيسى

 

المصريون فى قطر
المصريون فى قطر

 

المصريين فى قطر
المصريين فى قطر

 

المصريين يدلون باصواتهم فى قطر
المصريين يدلون باصواتهم فى قطر

 

الناخبين المصريين فى قطر
الناخبين المصريين فى قطر

 

طابور المصريين
طابور المصريين

 

طابور الناخبين فى قطر
طابور الناخبين فى قطر

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