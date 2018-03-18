فيديو وصور.. المصريون فى قطر يتدفقون بكثافة للتصويت بانتخابات الرئاسة قبل الإغلاق

فيديو وصور.. المصريون فى قطر يتدفقون بكثافة للتصويت بانتخابات الرئاسة قبل الإغلاقالأحد، 18 مارس 2018 05:31 م
المصريون فى قطر
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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حرصت الجالية المصرية المتواجدة فى دولة قطر قبل ساعات من انتهاء الماراثون وغلق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، فى يومها الثالث والأخير، على التوافد بكثافة للإدلاء بصوتها، متحدية السلطات القطرية التى حاولت إعاقة العملية الانتخابية.
ونشرت البعثة الرسمية المصرية على "فيس بوك"، صورا لتدفق الناخبين المصريين واحشاد المواطنين أمام مقر البعثة مصطحبين أطفالهم وملوحين بالأعلام المصرية فى مشهد مبهج.
البعثة المصرية فى قطر
العلم المصرى وصورة السيسى
المصريون فى قطر
المصريين فى قطر
المصريين يدلون باصواتهم فى قطر
الناخبين المصريين فى قطر
طابور المصريين
طابور الناخبين فى قطر
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