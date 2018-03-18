فيديو.. وزير المالية: نستهدف رفع الناتج المحلى الإجمالى لـ7,5 تريليون جنيه







كتب أيمن رمضان

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم رأس المال السوقى يقدر بتريليون جنيه ونتوقع أن يكون حجم الناتج المحلى الإجمالى يقترب من 4,3 تريليون جنيه، مشدداً على أنه يستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة رفع الناتج المحلى الإجمالى 50%.

وتابع:" نتوقع أن يتخطى حجم الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020/2021 الـ7,5 تريليون جنيه ويصل حجم مال السوق إلى قرب الـ4 تريليون جنيه"، مشدداً على أن ذلك سيحدث من خلال تحسن الاقتصاد ونموه بطريقة مستدامة بالإضافة إلى طرح شركات كبرى فى البورصة.

وأضاف "الجارحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "CBC"، أن طرح الشركات فى البورصة المصرية موضوع فى غاية الأهمية،وتابع:" أول طرح للبورصة سيكون خلال شهرين او ثلاث أشهر من الآن"، مشيراً إلى أن الطرح سيتيح للشركات التوسع بشكل كبير من داخلها دون انتظار أموال من الدولة، لافتاً إلى أن نسبة الطرح ستتراوح ما بين 15 إلى 30%.